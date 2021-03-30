Каир, , 04:23 — REGNUM Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа назвал случайностью перекрытие транспортной артерии из-за контейнеровоза Ever Given, выступая 29 марта на пресс-конференции.

«Тысячи кораблей проходят канал регулярно и таких происшествий не возникало. Нынешний инцидент — случайность», — заявил он.

Рабиа отметил, что в настоящее время ведётся расследование инцидента, по результатам которого будут установленные ответственные за произошедшую аварию, а также пострадавшие стороны.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв фарватер. Снять судно с мели удалось лишь 29 марта.

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