Москва, , 04:18 — REGNUM Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в весенние месяцы вряд ли превысит осенние показатели. Об этом 29 марта заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

При этом, по ее словам, в стране могут наблюдаться суточные колебания по числу новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

«Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика», — сказала эксперт, слова которой передает РИА Новости.

Пшеничная отметила, что в РФ наблюдается тенденция к снижению заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Она объяснила этот процесс проведением массовой вакцинации, действием санитарных правил и распространением естественного иммунитета от COVID-19 среди жителей страны.

Специалист добавила, что соблюдение действующих в России противоэпидемических мер, поможет сохранить тенденцию к снижению заболеваемостью и позволит к лету добиться прошлогоднего минимума по числу выявляемых фактов инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день в стране нет массового распространения «британских», «южноафриканских» и других штаммов SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова оценила распространение штаммов SARS-CoV-2 в РФ