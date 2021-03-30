Владивосток, , 04:17 — REGNUM В Приморье на 30 марта от коронавируса привились уже 59 469 жителей, из них 43 650 — прошли полный курс вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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На вакцинацию приглашают всех желающих, особенно приморцев из групп риска и трудовые коллективы. Представитель организации может подать коллективную заявку в ближайшую поликлинику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжают возвращаться к привычному режиму работы больницы и поликлиники — отмечается улучшение эпидситуации по коронавирусу.