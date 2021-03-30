Канберра, , 04:35 — REGNUM О новых санкциях в отношении российского физического лица и нескольких компаний из России, связанных со строительством Крымского моста, 30 марта сообщает пресс-служба МИД Австралии.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции и ограничения на въезд в отношении российского физического лица и четырёх российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив», — говорится в тексте пресс-релиза.

Предположительно в австралийском санкционном списке могут присутствовать ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск». А также руководитель «Мостотреста» Леонид Рыженькин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канада ввела санкции в отношении российского и украинского физлиц, а также четырёх предприятий в связи с присоединением Крыма к России.

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