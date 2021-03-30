Москва, , 04:04 — REGNUM Пожар произошел в здании шиномонтажа на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в доме № 1 по улице Садовой, где расположен шиномонтаж. Огнем охвачена площадь 200 квадратных метров. По предварительным данным, внутри здания находятся грузовые автомобили, которые также охвачены пламенем. На месте работают спасатели, они занимаются ликвидацией возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Измайловском парке в Москве произошел пожар. Там загорелось деревянное здание. Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.