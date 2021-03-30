Владивосток, , 04:02 — REGNUM В Приморье продолжают возвращаться к привычному режиму работы больницы и поликлиники — отмечается улучшение эпидситуация по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В поликлиниках возобновилась диспансеризация населения, продолжается вакцинация, в стационарах сокращается коечный фонд и проводится дезинфекция.

На данный момент в Приморье коечный фонд в ковидных госпиталях сократили на 185 мест. Развёрнуты 1228 койко-мест для пациентов с коронавирусом и пневмониями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области с начала года свернули 722 койки для лечения пациентов с COVID-19, это почти половина «ковидного» коечного фонда.