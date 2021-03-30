Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 марта в виртуальном формате обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии, Эфиопии и Западной Сахаре. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Блинкен приветствовал тесную координацию с ООН в вопросе политического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Афганистане», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. Также стороны затронули вопрос о необходимости «возобновления и расширения трансграничной помощи в Сирии».

При обсуждении ситуации в Эфиопии были затронуты вопросы об «обеспечении более широкого гуманитарного доступа в стране», а также «необходимость вывода эритрейских сил из Тыграя…, проведения независимых международных расследований по вопросу нарушения прав человека».

«Коснувшись ситуации в Западной Сахаре, госсекретарь Блинкен подчеркнул поддержку США политических переговоров и призвал генерального секретаря ускорить назначение личного посланника», — отмечается в сообщении Госдепа.

Также Блинкен и Гутерреш обсудили «приоритеты США в ООН» и совместные подходы в работе «над решением региональных и глобальных проблем и укреплением основополагающих принципов и ценностей ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш осудил недавние удары по объектам гражданской инфраструктуры в западной части провинции Алеппо (Сирия).

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