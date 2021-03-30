Москва, 30 марта, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минпромторгу России во взыскании крупной суммы с госкорпорации «Ростех». Решение пока судом не обнародовано. Вердикт может быть обжалован в установленные законом сроки, передаёт ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Министерство промышленности и торговли РФ

В карточке дела появилась запись судьи Титовой — «в иске отказать полностью».

Претензии Минпромторга РФ начали слушать в июне 2020 года. Речь шла о взыскании пени в размере 13 911 453,83 рубля. Детали дела не сообщались.

Между тем между министерством и государственной корпорацией под руководством Сергея Чемезова есть ещё несколько не до конца рассмотренных споров. 19 апреля планируется рассмотреть претензии министерства о взыскании с АО «Концерн «Созвездие» штрафа — 8,99 млн рублей и пени в размере 28,7 млн рублей, а с госкорпорации-соответчика — более 24,7 млн рублей пени. 19 мая будет рассмотрен иск с тем же составом участников, но сумма составляет уже 21,07 млн рублей и фигурирует как пени по договору от 2016 года.