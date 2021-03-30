Анадырь, , 03:49 — REGNUM На Чукотке начала действовать услуга социального такси для маломобильных и пожилых жителей Анадыря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Читайте также: Петербуржцам с больными почками разрешат пользоваться социальным такси

Социальным такси для приезд на вакцинацию от коронавируса могут воспользоваться инвалиды, дети войны, ветераны труда, пенсионеры, которые не могут самостоятельно выйти из дома, пишет ИА «Чукотка».

По данным городского центра социального обслуживания, в списке претендентов на бесплатную доставку до пункта вакцинации в ТЦ числится около 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге расширят категорию людей, которые имеют право на социальное такси для доставки до медучреждений или госорганов.