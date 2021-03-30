Москва, 30 марта, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Уход в сторону явной конфронтации США и Китая наблюдается в отношениях между указанными государствами, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 29 марта в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Так сенатор ответил на призыв бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера в адрес действующих властей Соединенных Штатов добиться соглашения с КНР. По мнению российского парламентария, Вашингтон и Пекин не смогут достичь такого договора.

«США и западный мир во главе с США не сможет достичь соглашения с Китаем о новом мировом порядке… Напротив, между США и Китаем дело идет к другому — все более явной конфронтации», — полагает Пушков.

Он напомнил, что американская администрация пытается оказывать активное давление на КНР, что также поддерживает и Республиканская партия.

«Байден клянется не допустить Китай на место первой мировой державы. Блинкен (госсекретарь США Энтони Блинкен — прим. ИА REGNUM) нацеливается строить отношения с КНР с позиции силы. Госдеп ведет переговоры с союзниками США на Дальнем Востоке о размещении там американских ракет средней дальности. Более того: не только для демократов, но и для республиканцев Китай — не партнер, а страшный вызов и огромная угроза. В этом отношении в США двухпартийный консенсус», — отметил парламентарий.

По словам сенатора, Вашингтон не прислушается к советам Киссинджера, поскольку нынешние власти США понимают только язык силы.

«Киссинджер умнее их всех вместе взятых, поэтому и толкует о Большой сделке с Китаем. Но сделка предполагает учет интересов партнера, а для правящих ныне сил в США это — анафема. Они верят только в те сделки, когда к голове контрагента приставлено дуло их кольта, а такая сделка с Китаем невозможна. Какое уж тут соглашение о новом миропорядке», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Алексей Пушков написал, что Китай способен принять в адрес США «серьезные ответные меры» в ответ на санкции Вашингтона из-за Синьцзян-Уйгурского автономного района.