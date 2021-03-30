Москва, 30 марта 2021, 03:44 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск к разработчику спутников — красноярскому АО «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. М. Ф. Решетнева». Претензии Минобороны РФ пока к производству не приняты и заседание не назначено, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление министерство подало 29 марта 2021 года. Сумма претензий составляет 816 413 495,62 рубля. Детали спора пока неизвестны. Ответчик позиционируется как ведущее предприятие госкорпорации «Роскосмос».
Это не первые судебные разбирательства между сторонами. Осенью 2020 года министерство подало два иска к ИСС — «о взыскании неустойки в размере 2 114 227 377 рублей 5 копеек за нарушение условий государственного контракта
Для справки: предприятие-ответчик работает в своей сфере более 60 лет, выпустив свыше 1,2 тыс. космических аппаратов.