Москва, 30 марта, 2021, 03:44 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск к разработчику спутников — красноярскому АО «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. М. Ф. Решетнева». Претензии Минобороны РФ пока к производству не приняты и заседание не назначено, передаёт ИА REGNUM.

Арбитражный суд Москвы

Исковое заявление министерство подало 29 марта 2021 года. Сумма претензий составляет 816 413 495,62 рубля. Детали спора пока неизвестны. Ответчик позиционируется как ведущее предприятие госкорпорации «Роскосмос».