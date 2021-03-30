Тегеран, , 07:09 — REGNUM 29 марта посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что санкции осложняют продолжающийся кризис в Сирии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал это замечание в заявлении, зачитанном перед Советом Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Раванчи отметил: «Недавно мы слышали от генерального секретаря и других официальных лиц ООН об угрозе голода в Сирии в 2021 году, что не оставляет сомнений в необходимости и срочности мобилизации международной помощи для решения этой важнейшей задачи».

Высокопоставленный дипломат подчеркнул: «Хотя предоставление продовольственной и другой гуманитарной помощи нуждающимся людям необходимо и должно осуществляться в первоочередном порядке, в долгосрочной перспективе оно не может само по себе решить эту проблему. Каким бы важным ни было оказание гуманитарной помощи, оно никоим образом не может заменить собой фундаментальные меры, которые необходимо принять для обеспечения прочного мира, безопасности и стабильности в стране».

«Первым и главным из таких актов является обеспечение полного суверенитета и территориальной целостности Сирии путем искоренения всех террористов, вывода незваных иностранных сил, прекращения оккупации и обеспечения безопасности ее границ», — сообщил Раванчи.

По его словам, необходимо принять необходимые меры для восстановления инфраструктуры страны, дальнейшего улучшения условий, способствующих возвращению всех беженцев и перемещенных лиц, а также стимулирования дальнейшего прогресса в политическом процессе.