Тегеран, , 07:12 — REGNUM 29 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), находящимся с визитом в Таджикистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Высокопоставленный иранский дипломат провел встречу с исполнительным директором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем в рамках своей двухдневной поездки в столицу Таджикистана для участия в министерской встрече инициативы «Сердце Азии — Стамбульский процесс» и переговоры с высокопоставленными должностными лицами ряда стран.

В ходе встречи с Зарифом исполнительный директор СВМДА выразил свою признательность за участие и сотрудничество Исламской Республики Иран в рамках региональных мероприятий и разъяснил планы провести встречу на уровне министров и саммит государств-членов СВМДА.

Говоря об окончании периода однополярности и западничества в международной системе, министр иностранных дел Ирана, в свою очередь, подчеркнул важность Азии и стран региона в современных уравнениях международных отношений.

Заверив представителя в поддержке укрепления сотрудничества СВМДА и государств-членов, Зариф высоко оценил роль Казахстана в переговорах по иранской ядерной программе, а также в Астанинских мирных переговорах как единственного эффективного пути восстановления мира в Сирии.