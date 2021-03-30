Тегеран, , 07:14 — REGNUM 29 марта иранские разведывательные силы в юго-западной провинции Хузестан заявили в своем послании об аресте и ликвидации членов террористической группы в округе Шуш. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно заявлению отдела по связям с общественностью базы КСИР Вали-э-Аср в юго-западной провинции Хузестан, террористическая группа, связанная с сепаратистской террористической группировкой «Харакат ан-Нидаль (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», которая атаковала и обстреляла военные и правоохранительные объекты в городе Шуш, намереваясь проникнуть на военные базы, была решительно остановлена силовыми структурами Исламской Республики.

Сообщается, что оба террориста были ранены благодаря бдительности правоохранительных органов.

«Один из террористов скончался от полученных ранений во время транспортировки в больницу», —говорится в заявлении, при этом отмечается, что у них было изъято несколько автоматов АК-47 и боеприпасы.