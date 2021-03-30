Тегеран, , 07:16 — REGNUM 29 марта Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи помиловал и смягчил приговоры группе иранских заключенных по случаю годовщины рождения 12-го шиитского имама Махди. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Аятолла Хаменеи согласился помиловать и смягчить приговоры 1849 заключенным, имеющим право на смягчающие обстоятельства, в том числе признанным виновными в судах общей юрисдикции и трибуналах Исламской революции, Судебной организации вооруженных сил и государственной Организации дискреционных наказаний.

Свое одобрение Лидер дал по случаю годовщины рождения 12-го и последнего шиитского имама Махди, а также Дня Исламской Республики.

Решение Лидера было принято в ответ на письмо главы судебной власти Ирана Эбрахима Раиси относительно заключенных, признанных соответствующими судебными органами имеющими право на помилование.