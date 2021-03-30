Афины , , 03:43 — REGNUM Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вечером 29 марта открыл на стадионе «Панатинаикос» в центре Афин, принявший в 1896 году первые Олимпийские игры нового времени, обновлённое освещение. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Греции.

В условиях пандемии COVID-19 символическая церемония прошла только с участием официальных лиц, без присутствия публики. Её открыла своей песней «Спасая мир» (Saving the world) популярная певица Моника, после чего обновлённое освещение легендарного стадиона было презентовано собравшимся.

«Этот исторический стадион является мостом между играми древности и современными Олимпийскими играми, сохраняя их универсальность в вечном путешествии во времени… В то же время наш долг — продолжать подчёркивать исторический характер стадиона, его роль, важность и несравненную красоту. Это включает в себя новое освещение, которое мы установили и только что открыли, чтобы ещё сильнее осветить наш исторический памятник в центре Афин», — сказал в своём выступлении президент НОК Греции и член МОК Спирос Капралос.

По словам Баха, «Греки подарили человечеству Олимпийские игры, а также демократию. Благодаря новому освещению стадиона «Панатинаикос» это наследие станет ещё более ярким и озарит мир». Возможность увидеть это символическое место в новом свете обеспечивает «связь культуры, истории и традиции с современной эпохой и миссией нынешнего олимпийского движения… сделать мир лучше с помощью спорта».

На торжественной церемонии также присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, министр культуры и спорта Лина Мендони, мэр Афин Костас Бакояннис, распорядитель стадиона «Панатинаикос» Антонис Николопулос, президент Международной олимпийской академии Исидорос Кувелос и ряд других официальных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, именно на стадионе «Панатинаикос» начинает своё путешествие в страну, принимающую очередные Олимпийские игры, символическое пламя олимпийского огня. Церемония передачи олимпийского огня для Игр в Токио в 2020 году началась в Афинах на стадионе «Панатинаикос» без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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