Тегеран, , 07:20 — REGNUM 29 марта министр дорожного и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о подписании соглашения с зарубежными странами о создании совместных железнодорожных транспортных фирм. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран заключил соглашения и меморандумы о взаимопонимании с зарубежными странами по финансированию и развитию железнодорожного транспорта, но инвестиции испытывали недостаток из-за санкций США», — сказал Эслами.

Отметив, что возможности в этом отношении всегда были и Иран их приветствует, министр заявил, что страна заключила соглашения с различными странами и собирается создать совместные транспортные фирмы.

«Создав эти фирмы, Иран намерен проложить путь для того, чтобы его поезда могли проходить через другие страны», — объяснил Эслами, выразив надежду, что данный шаг приведет к трансформации иранской железнодорожной отрасли.

Он подчеркнул, что Иран проложил путь к созданию более развитой и эффективной железнодорожной системы, присоединившись к Международному союзу железных дорог (МСЖД) и Содружеству Наций, а также подписав соглашения о принятии совместных процедур и тарифов.