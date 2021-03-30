Тегеран, , 07:23 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил по прибытии в Душанбе (Таджикистан), что содействие установлению устойчивого мира в Афганистане и прекращение столкновений входит в число ключевых задач внешней политики страны. Об этом 29 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф прибыл в Душанбе 28 марта с целью провести переговоры с официальными лицами страны об отношениях между Тегераном и Душанбе, а также принять участие в конференции «Сердце Азии». Глава МИД Ирана был встречен заместителем министра иностранных дел и некоторыми другими таджикскими официальными лицами.

Зариф выразил удовлетворение тем, что ему представилась возможность встретиться с официальными лицами Таджикистана и других соседей Афганистана, активно взаимодействуя с ними в целях установления устойчивого мира и прекращения столкновений.

Говоря о своих переговорах и встречах, он отметил, что отношения между Ираном и Таджикистаном уже давно носят братский характер, и выразил надежду, что данная поездка поможет двум странам укрепить и расширить свои связи во всех областях.

Помимо участия в конференции и встречи с таджикскими официальными лицами, Зариф планирует встретиться с министрами иностранных дел Таджикистана, Афганистана, Пакистана, Индии и Азербайджана.