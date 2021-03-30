Москва, , 03:24 — REGNUM Запад и его союзники проверяют, можно ли додавить Россию, погрязшую в идее вхождения в Запад, до капитуляции, используя ее двойственность, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Существует непонимание миром того, как мы себя поведем. Внимательное слежение за этим поведением и точное понимание того, что если это поведение будем мягким: одни элиты будут говорить одно, другие — другое, и все время будет желание найти щели в отношениях, то тогда можно следующей волной напора усилить давление на Россию. Есть некая уверенность, тем не менее, того, что 30 лет нашего вхожденчества и 30 лет нашей двусмысленности, в которой «наши партнеры» они же «наши враги», они же «партнеры», что они продлятся. И что если они продлятся, они додавят, им удастся довесит этот процесс до околокапитуляционного режима», — заявил Кургинян.

По его словам, на этом фоне выстраивается новый формат военных отношений между Турцией, Казахстаном и Узбекистаном, все сильнее подымает голову Япония, все больше украинских войск стягивается к границам Донбасса. И делается это только для того, чтобы «прыгнуть» на Россию, осталось лишь дождаться соответствующей отмашки.