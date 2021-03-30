Тегеран, , 07:32 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ближайшие дни посетит Таджикистан с визитом для участия в саммите «Сердце Азии», заявил официальный представитель МИД Саид Хатибзаде. Об этом 29 марта сообщило иранское агентство IRNA.

«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретится с таджикскими официальными лицами и примет участие в саммите «Сердце Азии», который пройдёт 29−30 марта 2021 года», — написал официальный представитель в своем твиттере.

«Общее наследие цивилизации, истории и культуры сформировало нерушимые связи между двумя народами и языками как Ирана, так и Таджикистана», — отметил Хатибзаде.

Первая азиатская конференция «Сердце Азии», также известная как Стамбульский процесс, была проведена в 2011 году с участием министров иностранных дел 14 стран с целью расширения регионального сотрудничества в отношении Афганистана.

Китай, Индия, Афганистан, Турция, Азербайджан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Объединенные Арабские Эмираты вошли в число стран, представители которых приняли участие в первой конференции Asia Heart Trends.