Загреб, , 03:42 — REGNUM Директор хорватского института общественного здравоохранения Крунослав Цапак 29 марта на пресс-конференции заявил, что по сравнению с предыдущей неделей в Хорватии на 47% увеличилось число заражений. Отвечая на вопрос о консультировании людей, которые собираются вакцинироваться в Сербии, Цапак ответил, что регистрация вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам обеспечивает определенную безопасность, эффективность и безвредность этих вакцин, распространяемых ЕС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Я бы не советовал людям вакцинироваться российской и китайской вакцину, пока они не зарегистрируются в ЕС», — отметил Капак. Вакцины, зарегистрированные в ЕС, имеют гарантию, а для вакцин, используемых в третьих странах, таких гарантий нет.

«Я бы посоветовал всем ждать своей очереди, в апреле мы получим 500 000 доз вакцины, на этой неделе 121 000 доз», — отметил он.