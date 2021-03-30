Тегеран, , 07:42 — REGNUM Иранская федерация конного спорта заявила, что Иран работает с Азербайджаном, Казахстаном, Россией, Турцией и рядом других региональных стран над созданием сухопутного маршрута перемещения лошадей с целью проведения региональных скачек. Об этом 29 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Учитывая высокую стоимость авиаперевозок лошадей, Иран и некоторые евразийские страны договорились сформировать группу, чтобы проложить путь для перевозки лошадей наземным способом, что позволит экономить средства при проведении зарубежных скачек, отметил глава Федерации конного спорта Ирана Масуд Халили.

По его словам, формирование этой группы позволяет региональным странам участвовать в международных конных скачках. Халили отметил, что в настоящее время во многих провинциях Ирана проводятся различные виды конных скачек.

Однако он подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции сделала невозможным проведение международных гонок, а также привлечение иностранных тренеров и судей в настоящее время. Халили выразил надежду, что в следующем месяце в Иране состоятся международные скачки с участием 20 стран.

Сообщается, что в Иране насчитывается около 440 клубов верховой езды, из которых 118 имеют официальные лицензии.