Тегеран, , 07:41 — REGNUM В пакистанском Исламабаде при активном участии Исламской Республики Иран состоялся международный фестиваль по случаю празднования Навруза. Об этом 29 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Главным гостем на этом мероприятии была первая леди страны Самина Ариф Альви, являющаяся супругой президента Пакистана. На данном культурном мероприятии присутствовали заместитель главы иранской миссии Мохаммад Сорхаби, советник по культуре посольства Ирана Эхсан Хазаи, иранские дипломаты, иностранные послы и пакистанские официальные лица.

Проигрывание традиционной музыки и накрытие стола (Хафтсин) в павильоне Исламской Республики Иран широко приветствовалось иностранными гостями фестиваля.

Навруз — первый день первого месяца (Фарвардин) по иранскому календарю. Обычно он выпадает на 21 марта, в зависимости от астрологических данных. Событие предвещает приход весны и ежегодно празднуется жителями разных стран мира, в частности миллионами граждан из Ирана, Афганистана, Туркменистана, Ирака, Турции, Азербайджанской Республики, Армении, Таджикистана, России и Пакистана.