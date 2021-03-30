Ростов-на-Дону, , 03:19 — REGNUM В арбитраж Ростовской области поступил банкротный иск, адресованный одному из судоремонтных предприятий региона — ООО «Донской судоремонтно-судостроительный завод». Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает налоговый орган, передаёт ИА REGNUM.

Иск от инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Ростова-на-Дону подан в суд 27 марта 2021 года. Сумма заявленного долга — 4 973 551,62 рубля.

Завод-ответчик создан в марте 2018 года, но с 2019 года числится в стадии ликвидации. Средняя численность сотрудников на 2020 год была около 40 человек. Директор в статусе ликвидатора Наталья Долматова, владелец — Лариса Левченко.

Отметим, также в феврале 2021 года претензии от налогового органа были поданы к компании с идентичным наименованием, но с другим ИНН. Они пока до конца не рассмотрены. Слушания назначены на 14 апреля 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации «Достояние».

Напомним, банкротные претензии в конце марта 2021 года получил ещё один судоремонтный завод, но из Приморского края. К «Находкинскому судоремонтному заводу» претензии есть у кредитора в лице коммерческой компании.