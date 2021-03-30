Тегеран, , 07:37 — REGNUM Представителями Ирана и Китая был доработан документ о всеобъемлющем сотрудничестве в ходе встречи, состоявшейся в иранской столице. Об этом 29 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась между советником Верховного лидера и специальным посланником Тегерана по стратегическим отношениям с Пекином Али Лариджани и прибывшим с визитом министром иностранных дел Китая Ван И.

В ходе переговоров стороны также отметили 50-летие установления дипломатических отношений между Тегераном и Пекином. Представители также подчеркнули важность расширения сотрудничества, основанного на стратегическом всестороннем участии, рассмотрев пути укрепления экономических и политических связей для модернизации долгосрочных стратегических связей.

Лариджани, в свою очередь, заявил, что Исламская Республика Иран самостоятельно принимает решения касательно поддержания своих связей с другими странами.

Ван И отметил, что сегодняшние условия не повлияли на отношения между Пекином и Тегераном. По его словам, между двумя странами осуществляется постоянное сотрудничество на стратегическом уровне.

Ссылаясь на исторические и дружественные связи своей страны с Ираном, министр иностранных дел Китая призвал расширять сотрудничество в соответствии со стратегическим всеобъемлющим планом.