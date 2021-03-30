Подгорица, , 03:41 — REGNUM В посольстве Болгарии в Черногории 29 марта сообщили, что они присоединяются к заявлению и позиции Европейского Союза, которое отвергает и осуждает любое отрицание, релятивизацию или неправильную интерпретацию геноцида в Сребренице. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Отрицание хорошо документированных и подтвержденных фактов о военных событиях, включая военные преступления или ревизионизм, противоречит самым основным из европейских ценностей», — говорится в заявлении посольства от имени посла Меглен Плугчи.

Они добавила, что каждая страна, которая стремится присоединиться к ЕС должна способствовать сохранению ценностей терпимости и справедливости ЕС.

«И на региональном уровне уважение к истине имеет решающее значение для процветания и благополучия Западных Балкан», — говорится в заявлении посольства.

Напомним, Владимир Лепосавич заявил на прошлой неделе в парламенте, что не уверен, существовало ли «намерение геноцида в 1995 году в Сребренице «. По его словам, можно поверить только в решение Гаагского трибунала, который, как он отметил, потерял свою легитимность. Он подчеркнул, что готов признать, что геноцид в Сребренице был совершён геноцид только, когда он будет «однозначно подтверждён».