Бразилиа, , 03:09 — REGNUM Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 12 573 615, в том числе выявленные за последние сутки — 38 927. Об этом 29 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

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При этом в стране было зарегистрировано 10 969 247 фактов выздоровления от коронавирусной инфекции и 313 866 летальных исходов от осложнений при указанном заболевании. За истекшие 24 часа в Бразилии скончались 1660 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта телеканал CNN Brasil передал информацию о том, что власти бразильского города Сан-Паулу планируют удвоить количество транспортных средств, для перевозки тел людей, скончавшихся от COVID-19. Для этих нужд предлагается задействовать, в том числе и автобусы, которые перевозят школьников.

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