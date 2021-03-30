Корсаков, Сахалинская область, , 03:00 — REGNUM В Корсакове конкурсная комиссия зарегистрировала двух кандидатов на должность мэра. Возглавить город могут директор сельской школы Елена Василенко или депутат областной думы от «Единой России» Александр Ивашов.

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Не дошли до финала по отбору градоначальника бывший главный врач областной больницы Александр Бейфус, бывший депутат думы Сахалина Эдуард Таран и предприниматель Олег Лопатко, пишет ИА Sakh.com.

Выберут главу Корсаковского городского округа депутаты местного собрания на заседании 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке Приморского края 8 сентября 2020 года депутаты назначили мэром города Тимура Магинского, который ранее возглавлял Корсаков на Сахалине.