Нейпьидо, , 02:57 — REGNUM По меньшей мере 510 человек погибли в результате столкновений между участниками акций протеста в Мьянме, которые началась 1 февраля, и силовиками. Об этом 29 марта сообщила на своей странице в Twitter Ассоциация помощи политическим заключенным в этой азиатской стране.

Ранее сообщалось о 459 погибших. Отмечается, что 29 марта в ходе противостояния протестующих и полицейских погибли 14 человек. Кроме того, подтверждена гибель еще 37 человек, которые стали жертвами столкновений в предыдущие дни.

Правозащитники также подчеркивают, что 2574 демонстрантов находятся под стражей, а 37 протестующих приговорены к тюремному заключению. Власти Мьянмы намерены арестовывать еще 120 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Пентагон распространил совместное заявление генштабов 12 стран, в котором осуждается применение силы военными Мьянмы в отношении участников акций протеста.

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