Биробиджан, , 02:55 — REGNUM В Еврейской автономной области (ЕАО) до 15 апреля продлили режим повышенной готовности, введённый из-за угрозы COVID-19. Соответствующее постановление 29 марта опубликовано на портале региональных органов власти.

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В тексте документа говорится о том, что в постановление губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля 2020 года №75 «Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области» вносится следующее изменение: слова «по 1 апреля 2021 года включительно» заменить словами «по 15 апреля 2021 года включительно». Постановление подписано вице-губернатором ЕАО Дмитрием Братыненко.

Постановление обязывает жителей и гостей ЕАО продолжать соблюдение масочного режима, социальной дистанции и обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Для получения госуслуг в многофункциональных центрах требуется предварительная запись. Также до 15 апреля продлён запрет на проведение личного приёма граждан в правительстве ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за сутки выявили ещё трёх носителей коронавируса.

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