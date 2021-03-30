Сараево, , 02:55 — REGNUM Евросоюз (ЕС) отвергает и осуждает любое отрицание, релятивизацию или неправильное толкование геноцида в Сребренице, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна Писонеро Эрнандес по поводу комментариев министра юстиции Черногории Владимира Лепосавича о Сребренице. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Напомним, Лепосавич заявил на прошлой неделе в парламенте, что не уверен, существовало ли «намерение геноцида в 1995 году в Сребренице «. По его словам, можно поверить только в решение Гаагского трибунала, который, как он отметил, потерял свою легитимность. Он подчеркнул, что готов признать, что геноцид в Сребренице был совершён геноцид только, когда он будет «однозначно подтверждён».

«В прошлом году мы отметили 25 годовщину геноцида в Сребренице, одной из самых темных глав современной европейской истории. Настало время для всех политических лидеров в регионе начать уважать жертв и продвигать примирение», — подчеркнула Писонеро.

По её словам, любая страна, которая стремится присоединиться к ЕС, будет уважать и продвигать ценности ЕС в демократии, прав человека, терпимости и справедливости.