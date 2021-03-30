Пекин, 30 марта 2021, 02:50 — REGNUM Стянутая к границам Донбасса бронетехника Украины говорит за себя намного убедительней, чем все заявления украинских политиков, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, что бы там официальные лице Киева не заявляли о своих мирных намерениях и нежелании войны, стянутая к границам Донбасса бронетехника говорит сама за себя, что единственное намерение украинской власти — воевать, наплевав на нищету народа и на все остальное. Кончится это только очень большой бедой.