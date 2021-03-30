Пекин, , 02:50 — REGNUM Стянутая к границам Донбасса бронетехника Украины говорит за себя намного убедительней, чем все заявления украинских политиков, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Абсурд знаете, как выглядит? «Мы хотим, мы хотим ужасно мира», откуда 500 единиц бронетехники? Если вы хотите мира, зачем вы создаете стратегические военные кулаки создаете на границе? Какое у всех ощущение должно быть? Но вы же создаете его не только с острием на Донбасс, но и с острием на Крым. Вы зачем рисуете эти стрелки в обе стороны? Зачем вы подтверждаете это бронетехникой» — заявил Кургинян.

По его словам, что бы там официальные лице Киева не заявляли о своих мирных намерениях и нежелании войны, стянутая к границам Донбасса бронетехника говорит сама за себя, что единственное намерение украинской власти — воевать, наплевав на нищету народа и на все остальное. Кончится это только очень большой бедой.