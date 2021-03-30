Сантьяго, , 02:49 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 7247 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Ведомство отмечает, что в республике уже на протяжении пяти дней подряд выявляют более 7 тыс. носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Чили выявили 984 484 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в стране скончался еще 101 пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 23 070 человек.

В чилийском минздраве добавили, что за последнюю неделю в стране увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекции на 11%. Рост заболеваемости COVID-19 за прошедшие две недели в Чили составил 33%.