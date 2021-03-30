Москва, , 02:35 — REGNUM Украина оккупированая западенцами, не имеет права собственное государство, и сохранить его можно только избавившись от западенцев, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Украина — это колония, которую облюбовали себе западенцы для того, чтобы ее грабить. Это оккупированное государства западом [Украины]. У вас нет никакого государства. Ваш Киев, Херсон, Одесса и все, что угодно — это подконтрольные мандатные территории, которые грабят западенцы. Они эту корову за соски дергают. Корова почему-то терпит, для меня это загадочно, но она ведь все понимает», — заявил Кургинян.

При этом, по его словам, националистическая риторика Украины усиливается на фоне наращивания бредовых законов. При этом, Минские соглашения, которые Россия великодушно подарила не заслуживающей того украинской власти, в надежде сохранить украинское государство, могут быть исполнены только другой властью, не той, что сейчас стоит у руля этой страны.

«Эта Украина со всеми ее Херсонами и Николаевами может быть только конфедеративной, или никакой. После того, как вы разрушили консенсус, созданный на начальном периоде, скажем так, Кучмой, по которому все разные части Украины пребывают в каком-то компромиссе… вы разрушили этот консенсус бандеровской истерией, вы потеряли право на это государство», — продолжил политолог.

По его словам, закономерным при этом всем стало рассыпание на части Украины и отсоединение от нее Крыма и Донбасса. И единственными сепаратистами здесь являются сами бандеровские власти современной Украины.