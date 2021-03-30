Москва, 30 марта 2021, 02:35 — REGNUM Украина оккупированая западенцами, не имеет права собственное государство, и сохранить его можно только избавившись от западенцев, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
При этом, по его словам, националистическая риторика Украины усиливается на фоне наращивания бредовых законов. При этом, Минские соглашения, которые Россия великодушно подарила не заслуживающей того украинской власти, в надежде сохранить украинское государство, могут быть исполнены только другой властью, не той, что сейчас стоит у руля этой страны.
По его словам, закономерным при этом всем стало рассыпание на части Украины и отсоединение от нее Крыма и Донбасса. И единственными сепаратистами здесь являются сами бандеровские власти современной Украины.