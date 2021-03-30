Зеленодольск, Татария, , 02:33 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Зеленодольске после взрыва бытового газа в жилой доме, заявил глава управления МЧС России по Татарии Рафис Хабибуллин в ходе беседы с журналистами.

«Вводим режим ЧС муниципального характера, срок — с сегодняшнего дня», — заявил он.

Хабибуллин добавил, что соответствующее решение было принято в связи с проблемами с жизнеобеспечением населения. Он подчеркнул, что режим ЧС будет снят после окончания работ по восстановлению пострадавшего дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Зеленодольске в Татарии произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

Читайте ранее в этом сюжете: После взрыва в доме в Зеленодольске троих пострадавших доставили в больницу