Белград, , 02:54 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 29 марта заявил, что ограничительные меры будут сняты сразу же, когда эпидемиологическая ситуация позволит это сделать, и когда эпидемиологи дадут на это согласие. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

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«Пусть кризисный штаб выполняет свою работу», — отметил Вучич, отвечая на вопросы журналистов, добавив, что для него «важнее всего человеческие жизни, а не так, как некоторые политики безответственно потакают желаниям граждан для получения дешёвых избирательных очков».

Вучич указал, что у него сложилось впечатление, что число зараженных в Белграде медленно падает, и отметил, что трудно бороться с новыми штаммами коронавируса, которые являются более инфекционными и смертельными.

Он добавил, что Сербия имеет самые мягкие меры, при этом везде, в Австрии, Германии и Италии — все закрыто.