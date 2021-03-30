Москва, 30 марта 2021, 02:24 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому не остается ничего, кроме как наращивать военную риторику и обострять ситуацию в Донбассе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, «безумный шут гороховый», который избран президентом Украины, понимая, что под ним земля горит, внутри всего хаоса в стране видит только один выход из ситуации — наращивать военную риторику, объединяться с нацистами и крайними радикальными группами.