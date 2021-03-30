Москва, , 02:24 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому не остается ничего, кроме как наращивать военную риторику и обострять ситуацию в Донбассе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мне кажется, что Украина готовится к войне… Деградируя, корчась, внутри всего того, что мы наблюдаем, идет подготовка к войне… Эта агонизирующая власть, находящаяся под соответствующей защитой Запада и всего прочего пытается продлить свою агонию с помощью милитаризации. Она считает, что внутри этой милитаризации она что-нибудь словит», — заявил Кургинян.

По его словам, «безумный шут гороховый», который избран президентом Украины, понимая, что под ним земля горит, внутри всего хаоса в стране видит только один выход из ситуации — наращивать военную риторику, объединяться с нацистами и крайними радикальными группами.