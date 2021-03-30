Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Решение приостановить действие рамочного соглашения о торговле и инвестициях, заключенного между США и Мьянмой в 2013 году, приняли американские власти. Об этом 29 марта сообщается на сайте управления торгового представителя Соединенных Штатов.

В заявлении отмечается, что «заморозка» соглашения продлится до возвращения к власти «демократически избранного правительства». В сообщении также отмечается, что американское правительство также изучит вопрос по поводу продления программы всеобщей системы преференций, действующей в отношении Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта министерство внутренней безопасности США объявило, что на следующие 1,5 года гражданам Мьянмы будет предоставлен статус «временно защищенных лиц», что упрощает для них получение вида на жительство в Соединенных Штатах.

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