Белград, , 02:28 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу RTS 29 марта заявил, что вакцинация граждан всего региона 27−28 марта стала важным сигналом о том, что регион в команде может быстро развиваться. Он объявил, что все пенсионеры в Сербии к 5 июня получат витамин С, D и Цинк, и напомнил, что им будет выделена общая помощь в размере 110 евро. Он призвал граждан понять, что борьба с пандемией — долгий процесс, и что государство может отменить эпидемиологические меры, как только сможет.

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Вучич отметил, что он доволен наличием у Сербии возможности кому-либо помогать в этом процессе, не забывая о соседних странах региона.

«Это было небольшое количество людей. Если нам удалось спасти жизнь кому-либо, это большое дело, и я доволен этим. Люди делятся не тем, к какой вере они принадлежат, в какой стране они живут, а тем, можете ли вы помочь, хорошие они или плохие, и пришли хорошие люди», — пояснил он.

Эта вакцинация показала, что общие шансы были выше, чем можно было себе представить.

«Сегодня, когда мы становимся первыми, вторыми или третьими в Европе во многих сегментах, люди смотрят на это с некоторым недоверием. Я рад, что эта ситуация меняется, что ставит все более высокие цели перед Сербией.», — отметил Вучич.