Каракас, , 01:52 — REGNUM Третья партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Венесуэлу 29 марта, сообщается на странице в Twitter венесуэльского министерства иностранных дел.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

В этот раз Россия направила в республику 50 тысяч доз препарата. Самолет с грузом приземлился в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе.

Воздушное судно встречали посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса и министр здравоохранения латиноамериканского государства Карлос Альварадо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что его учреждение планирует поставить вакцину «Спутник V» еще в 50 стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Гинцбург заявил о планах поставить вакцину «Спутник V» еще в 50 стран мира