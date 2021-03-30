Ямусукро, , 01:43 — REGNUM Двое военнослужащих и один жандарм погибли в результате нападения террористов на блокпосты армии Кот-д'Ивуара, сообщает пресс-служба вооруженных сил этой африканской страны.

«Первое нападение произошло в Кафоло, в нем принимали участие около 60 тяжело вооруженных террористов из Буркина-Фасо», — сообщили в ведомстве.

В результате первой атаки погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения. Также в перестрелке были ликвидированы три террориста, еще четверо боевиков арестованы. Второе нападение произошло в Колобугу у границы с Буркина-Фасо, там боевики убили одного жандарма и ранили второго. Нападавшим удалось скрыться без потерь.