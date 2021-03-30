Анкара, , 02:10 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью турецкому телеканалу Anadolu Ajansı прокомментировал отношения Украины с Турцией и Крымскую платформу.

«Мы сотрудничаем со страной-членом НАТО. Для нас это очень важно с точки зрения вступления в альянс в ближайшем будущем», — отметил он.

По его словам, Турция является не только хорошим соседом для Украины, но и надежным и важным стратегическим партнером в регионе.

«Мы празднуем десятилетие нашего стратегического партнёрства в этом году, и очень важно, чтобы между лидерами двух стран был установлен тесный контакт. Я надеюсь, что в этом году состоится Стратегический совет высокого уровня, и там будут приняты важные конкретные решения для отношений двух стран», — подчеркнул Боднар.

Боднар отметил, что, несмотря на вспышку нового типа коронавируса в 2020 году, официальных визитов между странами состоялось еще больше, чем в 2019 году. По его словам, это показывает, насколько сильно две страны проявляют интерес друг к другу и раскрывает потенциал их сотрудничества.