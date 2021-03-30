Казань, , 01:30 — REGNUM Трое пострадавших при взрыве и обрушении многоквартирного дома в Зеленодольске в Татарии были доставлены в больницу. Об этом 29 марта сообщил представитель министерства здравоохранения республики.

При этом одна из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

«Трое пострадавших госпитализированы. Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации», — сказал представитель ведомства, слова которого цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в следственном управлении СК РФ по Татарии сообщили, что следователи рассматривают утечку газа в качестве основной версии взрыва в Зеленодольске.

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