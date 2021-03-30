Москва, , 01:30 — REGNUM Для подготовки к параду Победы, который 9 мая состоится на Красной площади в Москве, из различных регионов России прибыли более шести тысяч военнослужащих, входящих в состав пеших парадных расчётов. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Размещение личного состава иногородних парадных расчётов, организовано на фондах воинских частей и организаций, дислоцированных в Москве и Московской области», — отмечается в сообщении.

Тренировки парадных расчётов будут проходить на территории Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) в подмосковном Алабино. Их состав всё время подготовки «будет находиться под пристальным вниманием медицинских работников», к тренировкам будут допускаться только военнослужащие с прививками от COVID-19 и достаточным уровнем антител.

Как сообщало ИА REGNUM, парадный расчёт войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» отправился в Московскую область.

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