Кито, , 01:20 — REGNUM Власти Эквадора ввели новые ограничения на перемещения граждан и продажу спиртного в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции, заявил президент республики Ленин Морено в ходе официального обращения.

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Сообщается, что запреты вводятся на Пасхальные праздники с 2 по 4 апреля, а также на Международный день солидарности трудящихся 1 мая. На этот период в стране будут закрыты пляжи, запрещены массовые мероприятия, а также ограничена продажа алкогольных напитков.

При этом органы здравоохранения Эквадора утверждают, что в стране наблюдается рост заболеваемости и смертности от COVID-19. Также в республике зафиксирована нехватка больничных коек для приема заболевших коронавирусной инфекцией.