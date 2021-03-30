Тюмень, , 01:16 — REGNUM В Тюмени журналист телекомпании «КРИК-ТВ» из Екатеринбурга с 29 марта начал голодовку рядом со входом в ФКУ ИК-2 УФСИН РФ. Ход акции транслируется в форме кратких репортажей в прямом эфире, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причиной для голодовки, согласно пояснениям журналиста Алексея Кузнецова, стал недопуск его к заключённому Владимиру Довганчуку из Сургута, который отбывает наказание в ИК-2 за действия сексуального характера в отношении четырёхлетней девочки. Журналист на протяжении месяца пытается взять интервью у осуждённого, но, по словам Кузнецова, руководство УФСИН РФ по Тюменской области ведёт себя «странно». То Довганчук у них отправлен в штрафной изолятор, то попадает в больницу, и в итоге вообще отказывается от интервью. Меж тем у телекомпании якобы есть некие неопровержимые доказательства того, что Довганчука оговорили.

Кроме того, по словам Алексея Кузнецова и генерального директора телекомпании «КРИК-ТВ» Евгения Губко, в их адрес по телефону поступали угрозы с требованиями удалить материалы о тюменской ИК-2.

«Если в течение суток не будет реагирования, будет объявлена сухая голодовка, без принятия воды», — грозится журналист.