Казань, , 01:14 — REGNUM Несколько версий, согласно которым в многоквартирном доме в Зеленодольске в Татарии произошел взрыв, рассматривают следователи. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Основной версией названа утечка газа. В настоящее время также устанавливается точное число погибших и пострадавших при взрыве и обрушении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта следственное управление СК РФ по Татарии возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после того, как из-под завалов дома в Зеленодольске, где произошел взрыв, извлекли тело погибшего.

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