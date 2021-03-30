30 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 08:42 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина о призыве на военную службу, который начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля 2021 года, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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"Ребята, служите! Сам служил, было всё прекрасно. У нас год пролетел как ерунда. Вы и не заметите», — пишет Денис Г.

Многие пользователи пожелали будущим военнослужащим удачи и уверили их, что бояться совершенно нечего. Другие, наоборот, выразили сочувствие к тем, кому придётся нести военную службу вопреки своему желанию.

«Сочувствую ребятам. Многие из них, наверное, идут против своего желания», — предполагает Максим Л.

Некоторые комментаторы указали на то, что современная военная служба в российской армии представляет из себя куда более лёгкое занятие, нежели то, что проходили военнослужащие, несшие службу сроком в два года.

«Разве это сейчас служение в армии? Так, небольшой санаторий. Всего год, дневной сон и телефон», — считает Ольга З.

Часть граждан поделилась своими ощущениями от военной службы и пришла к выводу, что в ней нет ничего привлекательного. Те интересные особенности, присущие армии, зачастую обходят солдат стороной.

«А вообще, что в армии должны делать? И что реально делают? Должны учить обращаться с оружием, физическая подготовка и выносливость. А поспрашиваешь молодежь, так оружие только на присяге дают подержать, сутками чистят картофель и звездюлей отхватывают», — написала Татьяна П.

Другие и вовсе заявили о необходимости перехода российской армии на контрактную службу. Люди считают, что таким образом вырастет профессионализм военнослужащих и среди них будут только те, кто действительно хотел связать свою судьбу с армией.

«А зачем нужен призыв? Почему нельзя его отменить и сделать армию полностью контрактной? Что хорошего в том, чтобы на защиту страны брать людей с улицы? Почему нельзя сделать так, чтобы страну защищали одни профессионалы-добровольцы, которые сами без всякого принуждения со стороны выбрали себе профессию военного?» — задаётся вопросом Макс М.

Нашлись и те, кто призвал мужскую половину населения пройти воинскую службу в обязательном порядке, чтобы выбить из головы всякого рода дурость.

«О господи, мужики, служите. Ну, надо служить, это ваша Родина. Посмотришь на нынешнее поколение бородатых и в лосинах, выть хочется. Что вы с собой делаете? В армии из вас хотя бы дурь вытрясут», — поделилась своим мнением Анна О.

Напомним, 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации появился пописанный президентом России Владимиром Путиным указ о призыве на военную службу, который начнется 1 апреля и продлится до 15 июля 2021 года.