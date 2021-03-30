Челябинск, , 01:08 — REGNUM В Челябинской области 29 марта стартовали масштабные двусторонние учения танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

«По замыслу учений, танковые батальоны состязаются в нестандартных приёмах боя, действуя друг против друга… Первый батальон выполняет рейдовые и обходящие манёвры, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления. Второй батальон занимает оборону, организует засады и заманивает передовые силы неприятеля в огневые мешки», — говорится в сообщении.

Танковые учения ЦВО под Челябинском пройдут до конца недели. В их финальной части состоятся боевые стрельбы, в ходе которых ведение огня будут обеспечивать несколько видов разведки. Всего в манёврах задействовано более 500 военнослужащих и около ста танков Т-72.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие военной базы Минобороны России в Абхазии проводят тактические учения в горной местности на полигоне Цабал.

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